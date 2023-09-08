В Тюменской области 14-летний мальчик украл ключи от авто у пьяной матери и попал в ДТП

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области.

Жительница Тюменского района приговорена судом к 60-ти часам обязательных работ за невыполнение законного требования сотрудников полиции. Инцидент произошел в четверг, 7 сентября. 14-летний сын селянки взял родительский автомобиль «Ниссан Куб» и попал в ДТП.

Выезжая со двора, подросток на «Ниссане» не пропустил автомобиль «Заз Шанс», двигавшийся по главной дороге. Авария обошлась без пострадавших.

- На место была вызвана 41-летняя мама школьника, не имеющего права управления транспортом. Когда «Ниссан» начали грузить на эвакуатора, женщина стала агрессивной, громко кричала на автоинспекторов на русском ненормативном, препятствовала погрузке авто на эвакуаторе, пыталась бить патрульный автомобиль и ударила инспектора ДПС в грудь. Все это запечатлел видеорегистратор патрульного автомобиля ДПС, - сообщили в ГИБДД Тюменской области.

Оперативники надели на женщину наручники, а машину эвакуировали на спецстоянку. Выяснилось, что селянка была пьяна, на нее автоинспекторы составили протокол.

Кроме того, материал по факту применения насилия к представителю власти, не опасному для жизни и здоровья, будет собран и направлен в следственные органы, уточнили в ГИБДД.