В Тюмени за 300 тысяч сдают помещение скандального ночного клуба «Черника». Фото: Виктория Гаврик

В Тюмени закрылся один из самых скандальных клубов города - «Черника» на Водопроводной. Помещение уже сдают в аренду. Информация об этом появилась на сайте по продаже товаров и услуг. На работу заведения ранее жаловалась общественность.

Помещение, где находился клуб, сдают в аренду за 300 тысяч рублей в месяц. Его площадь составляет 440 квадратных метров, из них – 250 квадратов – это первый этаж. Владельцы клуба отмечают, что помещение - идеальное место для кафе, ресторана, бара или клуба.

В бывшем клубе есть кухонная зона, холодильная установка, вентиляционная система, а также мебель и техника.