Жителей Тюменской области пригласили поучаствовать в едином дне голосования

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

В воскресенье, 10 сентября, в Тюмени и области пройдут выборы руководителя региона и депутатов городской думы, а также довыборы депутатов областной думы. В день голосования в областном центре будет организована работа 299 избирательных участков.

В думу изберут 26 депутатом по одномандатным округам и десять депутатов по партийным спискам, сообщили в Информационном центре правительства Тюменской области.

По словам руководителя фракции «Единая Россия» Дмитрия Осипова, в выборах смогут принять участие более 580 тысяч жителей областной столицы.