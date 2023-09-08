Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Более 3,5 тысячи тоболяков посетили иммерсивную выставку «Поезд Победы».

Передвижную экспозицию, состоящую из 10 тематических вагонов о Великой Отечественной войне, оценили школьники, представители ветеранских организаций, жители и гости города, которые смогли зарегистрироваться на официальном сайте выставки.

Кроме того, в дни работы «Поезда Победы» на вокзале Тобольска были представлены фотовыставки, музейные экспонаты, работы проекта «Надежный тыл» и экспозиция «Год Героев».

В образовательных учреждениях города прошло почти 1,4 тысячи классных часов, посвященных выставке «Поезд Победы».