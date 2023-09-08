В Тюмени 8 сентября прошло обсуждение концепции межвузовского кампуса

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

В Тюмени произошло обсуждение концепции межвузовского кампуса. Представители ведущих университетов, бизнес-сообщества и общественники региона обменялись результатами работы по определению содержания проекта в шести направлениях. В частности, это наука и технологии, образование, предпринимательство и другие.

– Часть ребят учится, часть занимается научными исследованиями, часть на базе технопарка уже ведет какие-то опытные конструкторские разработки, внедряет те или иные идеи, доводя их почти до реального производства. Все эти процессы требуют осмысленного складывания вместе. Каждая рабочая группа свои результаты нарабатывает еженедельно, – отмечает заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер.

Ректор ТИУ Вероника Ефремова отметила, что в ближайшее время специалисты будут решать вопрос, какая идеология воцарится в кампусе, кто станет отвечать за те или иные блоки его деятельности.

В августе губернатор Тюменской области Александр Моор подписал концессионное соглашение по строительству межвузовского кампуса. Проект создается в рамках национального проекта «Наука и университеты», реализуемого Минобрнауки России.