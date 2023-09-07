В Тобольске задержали подозреваемого, который сломал руку своей сожительнице

Конфликт произошел за распитием спиртных напитков. Фото предоставлено Комсомольской правде

Очередное застолье с горячительными напитками закончилось потасовкой. Корреспонденту «Комсомольской правды-Тюмень» в пресс-службе УМВД России по Тюменской области рассказали, что в полицию Тобольска из больницы поступила информация о том, что к ним с переломом левой локтевой кости поступила 43-летняя женщина. В ходе разговора полицейские установили, что тоболячка вернулась с командировки к сожителю и они распивали алкоголь. За застольем случилась словесная перепалка из-за поведения потерпевшей. Мужчина выгнал ее из квартиры и в подъезде нанес несколько ударов.

В ведомстве добавили, что мужчина ранее уже был судим. Вину по данному инциденту он признал. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Максимальное наказание по ней – три года лишения свободы.