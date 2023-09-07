Кариес и больные зубы могут поставить под удар здоровье сердца

Кариес может ставить под угрозу не только состояние зубов, но и всего организма. Фото предоставлено Комсомольской правде

Оказывается, от кариеса разрушаются не только зубы, но и нарушается работа жизненно важных органов. В числе первых от хронических заболеваний полости рта начинают страдать сосуды и сердце.Как кариес может привести к ревматизму, ишемической болезни сердца, инсульту и инфаркту миокарда, объясняет врач-стоматолог и врач-кардиолог.

Ни для кого не секрет, что с каждым годом инфаркты и инсульты «молодеют», а их количество стремительно растет. Самые распространенные причины сердечно-сосудистых патологий известны: повышенный холестерин, артериальная гипертензия, избыточный вес и малоподвижный образ жизни, злоупотребление сигаретами и алкоголем, хронический стресс. Однако не все знают, что еще одним негативным фактором, повышающим риски развития заболеваний сердца и сосудов, являются болезни зубов и десен. Это объясняется тем, что воспалительные процессы в полости рта – источник бактериальных инфекций, которые в запущенных случаях попадают в кровоток и разносятся по всему организму.

Доказано, что у пациентов, страдающих отложениями налета и зубного камня, чаще других обнаруживаются холестериновые бляшки на стенках сосудов, что приводит к атеросклерозу – заболеванию, которое поражает артериальные сосуды и артерии. Кроме того, патогенные бактерии, обитающие в полости рта, проникая в кровеносные сосуды, могут прикрепляться к их стенкам, вызывая обширное воспаление.

Как еще связаны заболевания полости рта и сердечно-сосудистой системы?

Специалистами в области изучения заболеваний сердца и атеросклероза проведено большое количество исследований и написано множество научных статей, на основании которых были сделаны выводы о взаимосвязи между болезнями пародонта, кариесом, гингивитом, стоматитом и работой сердца и сосудов. Подробнее об этом рассказала Анна Жержова, кандидат медицинских наук, врач-кардиолог «Первой кардиоклиники»:

Кариес пагубно влияет и на сердце. Фото предоставлено Комсомольской правде

- При наличии заболеваний полости рта увеличивается воспалительная нагрузка на весь организм. Бактерии, которые в большом количестве развиваются в ротовой полости, выделяют много токсинов, вызывают воспалительные реакции в организме и даже попадают в кровоток. При этом увеличивается вязкость крови, в некоторых случаях развиваются микротромбы, закупоривающие сосуды. Но самое главное – эти воспалительные реакции повышают нагрузку на все сосуды, в том числе и на сосуды сердца, ускоряя процесс развития атеросклероза. Это подтверждено результатами исследований состава атеросклеротических бляшек, где были найдены бактерии, которые в большом количестве размножаются в полости рта при развитии кариеса. Воспалительные процессы в сосудах, в свою очередь, могут спровоцировать ускорение роста атеросклеротических бляшек, закупорку сосудов и как следствие повысить риски сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инсульт и инфаркт миокарда. Более того, у пациентов, которые уже перенесли инсульт и инфаркт миокарда, риск повторных сердечных приступов повышается на 12%, если они не занимаются регулярной профилактикой заболеваний полости рта. Поэтому всем своим пациентам мы рекомендуем следить за здоровьем зубов, десен и сердечно-сосудистой системы.

Какие еще заболевания связаны с кариесом?

Больной зуб может стать причиной таких заболеваний, как инфаркт, ишемическая болезнь сердца, гастрит, синусит, отит и многих других, которые обычно никак не связывают с кариесом, объясняет Ольга Панькова, врач – стоматолог-терапевт семейной клиники «Доктор Альбус»:

- При множественной форме кариеса происходит снижение иммунитета, а патогенные бактерии из больных зубов попадают в общий кровоток, происходит их распространение далеко за пределы больного зуба. В этой ситуации мишенью для инфекции становится сердце. В кровеносных сосудах также происходят воспалительные изменения, могут образовываться тромбы.

Больной зуб – это очаг постоянной инфекции. При снижении иммунитета организм не справляется с бактериями и инфекция из зуба попадает на слизистую носоглотки, из-за чего может возникнуть тонзиллит или ангина. Недолеченная ангина опасна тем, что приводит к ревматизму:

- Есть такое выражение «ревматизм лижет суставы и кусает сердце». Ревматизм поражает и суставы, и сердце, и нервную систему. Вот такую прямую связь можно провести между больным зубом и ангиной, ревматизмом и другими серьезными заболеваниями. Нужно понимать, что человеческий организм – это единая система, где все органы работают не отдельно друг от друга, а сообща, в прямом взаимодействии. Пораженные кариесом зубы приводят к нарушениям в работе многих жизненно важных органов. Именно поэтому кариес проще лечить на начальной стадии и не допускать распространения инфекции дальше, за пределы ротовой полости, – подчеркивает Ольга Панькова, врач – стоматолог-терапевт семейной клиники «Доктор Альбус».

Напоминаем, что перед прохождением любой стоматологической процедуры необходима предварительная консультация специалиста. Если у вас есть аллергия или другие заболевания, непереносимость каких-либо препаратов, обязательно предупредите об этом своего доктора.