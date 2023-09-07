В Тюмени силовики задержали мужчину, который грозился убить свою жену

Перепуганная жена обратилась в полицию и написала заявление на мужа. Фото предоставлено Комсомольской правдой

Очередной семейный скандал чуть не привел к плачевным последствиям. Корреспонденту «Комсомольская правда-Тюмень» в пресс-службе УМВД России по Тюменской области рассказали, что в дежурную часть обратилась 30-летняя женщина, которая объяснила, что ей угрожал убийством супруг. Участковый уполномоченный полиции задержал ранее судимого тюменца 1970 года рождения.

Свою вину он признал и пояснил, что у него появились подозрения в неверности своей любимой. На фоне этого он не сдержался в словах и высказал претензии. Начался словесный конфликт и мужчина пригрозил расправиться с женой.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством». Максимальный срок наказания по данной статье – два года лишения свободы. Сейчас же фигуранту дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.