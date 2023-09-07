В Тюмени врачи спасли мужчину, который находился в крайне тяжелом состоянии

Пациенту вовремя оказали помощь и провели операцию. Фото: Екатерина БАЙКАЛОВА

57-летний мужчина почувствовал себя плохо. Жаловался супруге на сдавленность в грудной клеткой и слабость. Жена вызвала скорую и через 10 минут пациента уже осматривали медики. В областном департаменте здравоохранения корреспонденту «Комсомольская правда-Тюмень» рассказали, что прибывшие на место сотрудники «скорой» собрали анамнез, измерили артериальное давление, записали ЭКГ и по результатам этого поставили острый инфаркт Миокарда, осложненный кардиогенным шоком.

Времени терять было нельзя, поэтому пациента срочно транспортировали из Заводоуковска в Тюмень и уже через час больной был передан дежурному врачу ОКБ №1.

По словам сердечно-сосудистого хирурга ОКБ №1 Руслана Абдуллаева, мужчине сделали коронографию. Через двух миллиметровый прокол в правую лучевую артерию установили специализированный порт для диагностики сосудов сердца. Он помог выявить жизнеугрожающий критический стеноз. Пациента прооперировали и установили коронарный стент. Жизни и здоровью тюменца больше ничего не угрожает.