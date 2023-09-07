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НовостиПроисшествия7 сентября 2023 14:37

В Тюмени водитель совершил ДТП и скрылся с места преступления

Очевидцы аварии сообщают, что водитель в нетрезвом состоянии
Екатерина Коган
Виновник ДТП скрылся с места происшествия. Фото предоставлено ГИБДД по Тюменской области

Виновник ДТП скрылся с места происшествия. Фото предоставлено ГИБДД по Тюменской области

Из-за дорожно-транспортного происшествия на улице Дружбы, в районе перекреста с улицей Ветеранов Труда произошел небольшой затор. В ГИБДД по Тюменской области изданию «Комсомольская правда-Тюмень» сообщили, что водитель на «Ниссан Тиида» снес три транспортных средства и уехал. В ведомстве также добавили о том, что очевидцы говорят о нетрезвом состоянии мужчины.

Сотрудники ГИБДД отметили, что предварительно номер «Ниссана» Т392УА 72. Всех, кто знает о местонахождении "беглеца" просят сообщить по номеру 29-12-10, либо 112.