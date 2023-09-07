В Тобольске неравнодушные жители собирают деньги для девушки с редким онкозаболеванием

Девушка уже не первый год борется с заболеванием. Фото предоставлено Анастасией.

В ловушку злого недуга попала 25-летняя Анастасия Неустроева. Она уже не первый год борется за здоровую жизнь, но в ее случае сделать это далеко непросто. Тот вид онкологии, что обнаружен у нее – редок и так просто не поддается лечению. Корреспонденту «Комсомольская правда-Тюмень» девушка рассказала, что начинала лечиться сначала в Тюмени, затем перевелась в Санкт-Петербург. Там дело пошло быстрее, но говорить о положительной динамике пока рано. Чтобы вылечить то заболевание, что у Анастасии, приходится перебирать разные методики и варианты лечения. Позади уже несколько циклов химиотерапии, потеря волос, множественные побочные «эффекты» и неизвестность. Речи о за границе пока не идет, местные врачи прилагают все усилия, чтобы побороть онкологию здесь, в России, но финансовые ресурсы исчерпаны. Семья влезла в кредиты, но и этих ресурсов мало.

– В наши дни стоимость некоторых препаратов доходит до сотни тысяч рублей и более! За операции тоже приходится платить. Чтобы не терять времени, родные взяли большой кредит и если у кого-нибудь есть возможность помочь финансово, то мы будем благодарны! Любые 10,100,200 рублей помогут в данном положении!, – пишут знакомые Анастасии.