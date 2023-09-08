В Тюменскую область вместе с сильным похолоданием придет проливной дождь.

Новое понижение температуры в Тюмени и области: оно ожидается 11 сентября 2023 года вместе с приходом сильного дождя. Согласно данным синоптиков, в этот день в Тюмени ожидается около +10 градусов Цельсия и до +13 по региону, тогда как с 8 по 10 августа в городе днем прогнозируется в среднем около +18 градусов.

Метеорологи также предвещают, что 11 сентября западную часть региона накроет дождь, местами весьма сильный: он начнется днем, затем усилится, а потом напротив начнет слабеть. 12 числа погода все еще ожидается прохладной. Однако на 13 сентября синоптики вновь прогнозируют в Тюмени около 19 градусов тепла.

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

Отметим, в пятницу, 8 сентября, в Тюменской области будет малооблачно, без осадков, ночью местами туман, ветер юго-восточный 3-8 м/с, температура ночью +2...+7, в приземном слое местами заморозки -0...-5, днём +16....+21.