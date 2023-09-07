Тюмень 7 сентября сковали километровые пробки

Тюмень 7 сентября сковали километровыем пробки. Фото: Виктория Гаврик

Третий день подряд Тюмень сковывают километровые пробки. В четверг, 7 сентября 2023 года, большие заторы зафиксированы в районе объездной на Мельникайте – Федюнинского, где произошло серьезное ДТП.

В результате аварии образовалась пробка, длина которой достигает четыре километра. Вечером в городе произошло сразу четыре ДТП.

Затор в два километра отмечается на объездной дороге при въезде в Тюмень. По данным интернет-карт, в областном центре серьезных затруднений на других улицах нет. Пробки оцениваются в шесть баллов.