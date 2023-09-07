Тюменские подростки сели на мопед и въехали в припаркованную иномарку на Садовой

Фото: ГИБДД по Тюменской области.

Подростки пострадали в ДТП на Садовой во вторник, 5 сентября 2023 года, в Тюмени. У дома №135 мопед «Ямаха» въехал в стоящий автомобиль «Шкода». В момент аварии на мопеде ехали двое подростков - водитель, которому накануне исполнилось 16 лет, и 12-летний пассажир.

Дети получили травмы: повредили локоть и колено. Ключи от мопеда подростки взяли у брата пассажира. Оба были в мотошлемах.

- Водитель «Ямахи» привлечен к административной ответственности за управление транспортом, не имея водительского удостоверения, в присутствии матери. Информация направлена в подразделение по делам несовершеннолетних, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

Инспекторы ДПС призывают родителей быть внимательнее к дорожной безопасности своих детей, объясняя, почему нельзя брать чужой транспорт, тем более без спроса, и управлять им, не имея навыков вождения и водительского удостоверения.