В Тюмени на фестивале «Кино на службе Отечеству» покажут фильмы про СВО

Кинопоказ состоится уже завтра, 8 сентября. Фото предоставлено правительством Тюменской области

В Тюменском государственном институте культуры на улице Республики, 152, при поддержке фестиваля «Русское лето.ZaРоссию», состоится показ кинокартин режиссеров-документалистов. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Будут представлены следующие киноленты: «Герои Донбасса. Комбат», режиссер Сергей Ганночка, «Невыдуманная история маленького города», режиссер Владимир Демин, «Путь воина», режиссер Денис Зязин, а также «Отважные. Про любовь», режиссер Олеся Шигина.

Гостями мероприятия станут герои и авторы документальных лент, а также член Комитета семей воинов Отечества Ольга Лагутина. На кинофестивале также будет работать выставка портретов участников СВО «Уголь земли Русской».