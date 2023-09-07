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НовостиПроисшествия7 сентября 2023 12:53

18-летний парень работал на банду аферистов и вымогал деньги у беспомощных пенсионеров в Тюменской области

Обманувший пенсионеров на один миллион рублей тюменец предстанет перед судом
Серафима Краснова
18-летний парень работал на банду аферистов и вымогал деньги у беспомощных пенсионеров в Тюменской области.

18-летний парень работал на банду аферистов и вымогал деньги у беспомощных пенсионеров в Тюменской области.

Фото: Татьяна Коркина

18-летний тюменец в составе преступной группы совершал хищение денежных средств у пенсионеров в областном центре. Прокуратура Тюменской области направила в суд уголовное дело о хищении у пожилых граждан более одного миллиона рублей.

– Соучастники сообщали пенсионерам заведомо ложные сведения о совершении их родственниками дорожно-транспортных происшествий и предлагали передать денежные средства во избежание привлечения тех к уголовной ответственности, – заявили в ведомстве.

Обвиняемый приезжал на место, забирал деньги у пенсионеров, вносил их на подконтрольные преступной группе расчетные счета, оставляя себе часть средств в виде вознаграждения.

В преступной банде состояли жители Тюмени, Тобольска и Тобольского района. Причиненный ущерб на общую сумму – один миллион рублей. На имущество обвиняемого наложен арест.