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НовостиОбщество7 сентября 2023 12:44

Трехэтажный особняк у лесопарка продается в Тюмени за 120 млн рублей

Дом расположен у озера Цимлянское
Серафима Краснова
Дом расположен у озера Цимлянское.

Дом расположен у озера Цимлянское.

Фото: Виктория Гаврик

В Тюмени неподалеку от озера Цимлянское продается огромный трехэтажный особняк. Здание на улице Урожайной выставили на продажу за 120 миллионов рублей. Особняк состоит из девяти комнат, общая площадь здания более одной тысячи квадратных метров.

Новый владелец получит трехэтажный дом, свой спа-центр на 200 квадратных метров, систему «Умный дом», гараж на два места, землю площадью 18 соток.

В особняке есть библиотека, камин, три спальни. В нескольких метрах от дома расположен лесопарк с двумя базами отдыха.

Отметим, что жилое здание продается уже больше года.