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НовостиОбщество7 сентября 2023 12:31

Участников СВО из Тобольска впечатлила иммерсивная выставка «Поезд Победы»

Поезд 5 сентября встретили жители и гости в Тобольске
Серафима Краснова
Фото: администрация Тобольска.

Фото: администрация Тобольска.

Участников СВО из Тобольска впечатлила иммерсивная выставка «Поезд Победы». Поезд, состоящий из 10 тематических вагонов, 5 сентября встретили жители и гости в Тобольске. Военнослужащие оценили передвижную экспозицию.

– Выставка впечатляет своей реалистичностью. Детям обязательно надо такое видеть, чтобы знать и помнить эти события. Я сам участник боевых действий, но из того, что относится к периоду Великой Отечественной войны, я многого не знал до сегодняшнего дня, – заявил участник спецоперации Павел.

В текущем году выставку дополнили рассказом о трех военных трибуналах над нацистами. Оценить проект виртуально тюменцы и тоболяки могут на сайте поездпобеды.рф.