Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Начальник Центра занятости населения Исетского района уволена за утрату доверия. Бывший руководитель попыталась оспорить законность ее увольнения. В материалах дела указано, что в феврале 2023 года женщина была уволена с занимаемой должности по статье «Непринятие работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, если указанные действия дают основание для утраты доверия к работнику со стороны работодателя».

В ходе проверки было установлено, что экс-начальник Центра занятости Исетского района по личной инициативе приняла на работу в возглавляемое ей учреждение водителем служебного автомобиля своего мужа.

– Уведомление о наличии конфликта интересов директору Центра занятости Тюменской области не направляла. В дальнейшем какую-либо информацию о возникающем конфликте интересов не предоставляла. Кроме того, в ходе служебной проверки установлено, что К. допускала факты неправомерных выплат отделением ЦЗН по Исетскому району, – сообщили в пресс-службе судов.

Следователи завели уголовное дело. Суд счел увольнение женщины по указанному основанию законным и в удовлетворении иска отказал. Руководитель Центра занятости Исетского района попыталась обжаловать его.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Тюменского областного суда от 4 сентября 2023 года решение суда оставлено без изменения.