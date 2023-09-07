В Тюмени газированные напитки и соки в сентябре подорожают на 20%. Фото: Виктория Гаврик

В ближайшее время цены на популярные в России соки и газировки могут вырасти сразу на 10%-20%. Это связано с падением курса рубля, а также с акцизой на сахар. О грядущем изменении стоимости напитков сообщают крупные производители газировки и соков. Рост цен коснется и Тюменскую область.

В связи с ослаблением рубля траты компаний по производству популярных напитков стремительно растут. Некоторые производители предупреждают об индексации на 10% в связи с удорожанием сырья, материалов, обслуживания оборудования и транспортных услуг.

Остальные утверждают, что хотят повысить цены на соки на 10% в связи c влиянием роста курса рубля на стоимость сырья и из-за затрат на логистику. Компании уже увеличивали стоимость на газированные безалкогольные напитки с 1 июля на 10% в связи с введением акциза.