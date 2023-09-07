В Тюменской области смертность онкобольных детей выросла на 16%. Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области в 2022 году дети стали чаще умирать от онкологических заболеваний. Официальная статистика опубликована на сайте уполномоченного по правам ребенка в Тюменской области.

«Стоит отметить увеличение количества детей, имеющих онкологические заболевания, по сравнению с аналогичным показателем 2021 года на 3 %», – указано в документации.

Численность несовершеннолетних, имеющих онкологические заболевания, в 2022 году составила 401, в предыдущем году – 389 малышей. Из них в результате болезни в 2022 году скончались 13 детей, а предыдущем году – 11.

Также по сравнению с аналогичными данными 2021 года показатель численности детей, имеющих заболевание «сахарный диабет I типа», выросло на 3% (с 711 до 737).

– Учитывая широкое распространение недуга, защита прав больного ребёнка требует междисциплинарного и межведомственного подхода. Это единственное заболевание, когда усилий одного врача недостаточно. Все эти дети имеют право на определенные меры поддержки со стороны государства и нуждаются в особом контроле со стороны взрослых не только дома, но и в период пребывания в образовательной организации, – заявляет уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов.