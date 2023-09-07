В Тюменской области водитель мотоцикла убил подростка, врезавшись в лошадь на магистрали

Во время движения на проезжую часть со стороны левой обочины выбежала лошадь. Фото: Татьяна Коркина

Подросток погиб в аварии в Исетском районе. В сентябре 2021 года 22-летний парень сел на мотоцикл, а сзади посадил 17-летнего пассажира, который приехал в гости к бабушке в деревню.

Однако во время движения на проезжую часть со стороны левой обочины выбежала лошадь. Водитель попытался избежать столкновения и выехал на встречную полосу движения, где врезался в животное. Несовершеннолетний пассажир и мужчина выпали с мотоцикла на дорожное покрытие.

- В результате аварии пассажир от полученной закрытой черепно-мозговой травмы через несколько дней скончался, не выходя из комы, - сообщили в пресс-службе судов.

Выживший водитель попытался скрыть факты ДТП, спрятал мотоцикл, а сотрудников полиции пытался ввести в заблуждение, сообщив не соответствующие действительности сведения о том, что потерпевший получил телесные повреждения при падении с велосипеда.

На заседании обвиняемый признал свою вину частично. Материалы уголовного дела будут рассмотрены в суде 18 сентября 2023 года.