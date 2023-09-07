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НовостиПолитика7 сентября 2023 4:25

Отец двоих детей Дмитрий Нечаев из тюменского села Богандинское погиб на Украине

В зоне спецоперации погиб житель поселка из Тюменской области
Серафима Краснова
Отец двоих детей Дмитрий Нечаев из тюменского села Богандинское погиб на Украине.

Отец двоих детей Дмитрий Нечаев из тюменского села Богандинское погиб на Украине.

Фото: Татьяна Коркина

В четверг, 7 сентября, состоятся похороны погибшего в СВО солдата Дмитрия Нечаева. Об этом рассказали родственники героя, подтвердили информацию в администрации Богандинского поселения Тюменской области.

Прощание с военным состоится в траурном зале на Ленина, 28. Похоронят солдата на богандинском кладбище, прощание с 13:00 до 14:00. Мужчина проходил службу в Вооруженных силах РФ на контрактной основе. У солдата остались жена и двое малолетних детей, администрация поселения окажет им всю необходимую помощь.

Фото: Подслушано Богандинский \ Тюмень.

Фото: Подслушано Богандинский \ Тюмень.

– Димка, земля тебе пухом. Ты всегда был веселым, добрым парнем и навсегда останешься таким в наших сердцах, – вспоминают односельчанина его родные и близкие.

Обстоятельства смерти военнослужащего не известны.