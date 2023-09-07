Отец двоих детей Дмитрий Нечаев из тюменского села Богандинское погиб на Украине. Фото: Татьяна Коркина

В четверг, 7 сентября, состоятся похороны погибшего в СВО солдата Дмитрия Нечаева. Об этом рассказали родственники героя, подтвердили информацию в администрации Богандинского поселения Тюменской области.

Прощание с военным состоится в траурном зале на Ленина, 28. Похоронят солдата на богандинском кладбище, прощание с 13:00 до 14:00. Мужчина проходил службу в Вооруженных силах РФ на контрактной основе. У солдата остались жена и двое малолетних детей, администрация поселения окажет им всю необходимую помощь.

Фото: Подслушано Богандинский \ Тюмень.

– Димка, земля тебе пухом. Ты всегда был веселым, добрым парнем и навсегда останешься таким в наших сердцах, – вспоминают односельчанина его родные и близкие.

Обстоятельства смерти военнослужащего не известны.