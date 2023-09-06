Ректор ТюмГУ Иван Романчук рассказал, каким будет новый корпус университета

Фото: официальный сайт ТюмГУ.

Новый главный корпус Тюменского государственного университета строится по уникальной концепции carbon free zero. По мнению автора проекта, здание будет самым технологичным в городе, нулевым по карбоновым выбросам в РФ. Об этом рассказал ректор вуза Иван Романчук.

– Основа концепции – это жизнь, технологии, комфортная среда для человека. Мы стремимся к нулевым выбросам углекислого газа. Для этого будет максимально использоваться энергия солнца. Будем стараться, чтобы корпус открыли 1 сентября 2024 года, – пояснил руководитель государственного университета.

Архитектура нового здания напоминает срез дерева. Сердцевина – внутренний двор без кровли, зеленый летом, а зимой здесь организуют каток. Следующее кольцо символизирует тюменские узоры, в том числе махрового ковра. По нему будут находиться коворкинги, отдельно для преподавателей и студентов. Отличительная черта корпуса – отсутствие кафедральной системы.

Отметим, в основу оформления помещения взята сибирская ель, оттенки зеленого присутствуют по всему периметру нового корпуса. Одновременно в здании смогут заниматься 3 тысяч ичеловек. На строительство вуза в 2023 году было потрачено из федеральных средств чуть больше 800 миллионов рублей, а в 2024 году уйдет почти один миллиард.