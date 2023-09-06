Тюменских нефтепроводчиков отметили наградами по случаю профессионального праздника

Фото: АО «Транснефть – Сибирь».

В аппарате управления АО «Транснефть – Сибирь» вручили награды сотрудникам предприятия. Сделал это генеральный директор Рустэм Исламов. Мероприятие приурочили ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности.

Так, за большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса, многолетний добросовестный труд наградами Министерства энергетики Российской Федерации были награждены 24 работника в области транспортировки нефти. А за профессиональное и ответственное отношение к труду Почетные грамоты и Благодарности ПАО «Транснефть» получили 40 человек. Всего разными видами наград отмечены 355 работников.

По результатам производственного соревнования на звание лучшего среди подразделений первой группы предприятия победителем признано Урайское управление магистральных нефтепроводов.

– Благодаря вашему труду сегодня предприятие успешно развивается – мы не только эксплуатируем созданные вами объекты, но и проводим масштабную модернизацию производственных объектов с целью обеспечения надежной и бесперебойной транспортировки нефти согласно планам компании, которая в этом году отмечает 30-летие с момента образования, – сообщил Рустэм Исламов, отмечая вклад в развитие предприятия его ветеранов.