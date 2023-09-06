В Тюмени таксисты рассказали, почему вырастут цены на услуги перевозки

В России с 1 сентября вступил в силу новый закон, усложняющий работу таксистов. Фото: Татьяна Коркина

В России с 1 сентября вступил в силу новый закон, усложняющий работу таксистов. Сейчас водителям необходимо предоставить определенные справки, а также получить разрешение и прочие факторы. Специалисты данной сферы считают, что цены на такси в Тюмени и области вырастут, но не только из-за нового закона, пишет tmn.aif.ru.

– Помимо обычных факторов, из-за которых появляется повышающий коэффициент, – таких как плохая погода или час пик – в последние месяцы появились и новые. Во-первых, это драматический рост цен на автомобили и их обслуживание. Во-вторых – нехватка водителей, которые переходят на другие, более прибыльные работы. В-третьих – возросшие требования к таксистам, – рассказали в одном из сервисов, предоставляющих услуги такси.

Специалисты другого агрегатора пояснили, что механизм спроса и предложения — универсальный и объективный инструмент, он учитывает все факторы ценообразования, включая покупательную способность потребителей услуги, динамику количества перевозчиков и их расходов.

По мнению экспертов, на стоимости поездок такси отражаются ситуация на автомобильном рынке и инфляция. Большая часть авто были куплены перевозчиками еще до пандемии, а их срок уже подходит к концу.

Три года назад бюджетные автомобили B-класса стоили меньше миллиона рублей, а сейчас — около двух миллионов и больше.

Руководитель «Гильдии таксистов Тюменской области» Сергей Шеридан считает, что новые законы и повышение цен приведут к тому, что на улицах появятся «бомбилы», как лет 10 назад.