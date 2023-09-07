К Тюменской области приближается циклон с первым снегом. Фото: Виктория Гаврик

В предстоящее воскресенье, 10 сентября 2023 года, в Тюменскую область придет долгожданное потепление. Так, в Тюмени в эти сутки днем прогнозируется +20 градусов, местами по области температура поднимется до +22 градусов.

В следующие сутки, 11 сентября, в регионе сохранится теплая погода. В соответствии с прогнозом синоптиков, действующим на момент публикации, с 12 сентября в Тюменской области начнет холодать. К 15 сентября 2023 года дневная температура в Тюмени днем упадет до +10 градусов, местами по области – до +6 градусов. Кроме того, днем, 15 сентября, к Тюменской области приблизится циклон с первым снегом.

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

Регион затронет лишь южная часть циклона с осадками в виде дождя. Однако северная часть этого же циклона, в соответствии с прогнозом, 15 сентября принесет осадки в виде снега. К 17 сентября 2023 года температура в Тюменской области поднимется до +23 градусов.

Отметим, в четверг, 7 сентября, в регионе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью местами туман. Ветер северо-западный, с переходом на юго-западный, ночью 2 – 7 м/с, днем – до 4 – 9 м/с. Температура ночью +2...+7 градусов, в приземном слое местами заморозки – от 0 до -5, днем +14...+19 градусов.