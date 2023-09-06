В 2024 году в ЖК «Звездный» откроют фитнес-центр с бассейном, хаммамом и детским клубом

Фото: ГК «Страна Девелопмент».

Почти 3 000 кв. метров – это площадь нового фитнес-клуба, который откроется в известном жилом комплексе «Звездный» на Мысу . Строительством помещения под фитнес занимался самый крупный в Тюмени застройщик – «Страна Девелопмент»*.

В границах ЖК «Звездный» также расположен ТРЦ «Тюмень Сити Молл». Попасть из помещения, где будет расположен спортивный клуб, в торговое пространство можно будет по теплому надземному переходу.

Переход будет открыт уже в этом году. Фото: ГК «Страна Девелопмент».

Договор о сотрудничестве подписали компания MallTeam и крупнейшая сеть фитнеса на Урале Bright Fit, которая открыла фитнес-центры уже в 15 городах страны.

Что точно не оставит равнодушным даже профессиональных спортсменов – это бассейн длиной 25 метров на 4 дорожки с панорамным остеклением и шикарными видами с 11 этажа.

Фитнес-центр расположится на 11 этаже. Фото: Bright Fit.

В новом клубе предусмотрено всё для комфортных тренировок – залы для групповых занятий и тренажерные, зоны для отдыха и релакса, спа-зона. После тренировок посетители клуба могут провести время в хаммаме или сауне.

Фото: ГК «Страна Девелопмент».

Отдельное внимание уделено детям. Для них запланирован клуб с обширной программой тренировок.

Сейчас в центре активно проводятся ремонтные работы, завозится мебель и оборудование. Своих первых посетителей Bright Fit планирует встретить уже в начале 2024 года.

Как рассказали в ГК «Страна Девелопмент» – это уже второй крупный фитнес-центр с бассейном, который откроется в рамках жилых комплексов застройщика. Подобный клуб также появится в жилом комплексе «Домашний», туда зашла сеть GEOsport. Строя микрорайоны, «Страна» учитывает интересы жителей, которые ведут здоровый образ жизни. В проектах компании есть велодорожки и пешеходные тропы, воркаут-зоны, площадки для занятий йогой, уличные тренажеры, столы для тенниса и текбола.

Уличная спортивная площадка в ЖК «Звездный». Фото: Артем Сонсин.

ЖК «Звездный» – микрорайон, где уже живет почти 9 000 семей. В шаговой доступности вся необходимая инфраструктура, остановки общественного транспорта, кинотеатр, магазины и даже отделение «Мои документы». Сейчас в продаже квартиры только в последнем доме ЖК под названием «Юпитер», который будет сдан в 2025 году.

*ГК «Страна Девелопмент» – лидер по объемам текущего строительства в Тюменской области по версии Единого реестра застройщиков. Сейчас компания возводит в Тюмени 454 590 кв. метров жилья.

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