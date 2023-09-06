Представители России и Израиля подписали соглашение о совместном кинопроизводстве

Фото: Министерство культуры РФ.

Представитель Российской Федерации и посол государства Израиль подписали соглашение о сотрудничестве в области совместного кинопроизводства. Договоренности подписями сегодня, 6 сентября, закрепили министр культуры Ольга Любимова и полномочный посол государства Израиль господин Александр Бен Цви.

Руководитель Минкультуры уточнила, что данное соглашение станет важным событием для кинематографистов двух стран.

– Знаю, как этот документ ждало профессиональное сообщество и как он будет полезен для совместной работы. Впереди масса планов, и это соглашение, уверена, будет способствовать выходу нашей совместной работы на новый уровень, – заявила Ольга Любимова.

Представитель государства Израиль считает, что подписание соглашения даст дополнительный импульс развитию российско-израильских культурных связей.

– Я уверен, совместных фильмов будет очень много. Продюсеры заинтересованы в обмене опытом друг с другом. Израильские картины очень сильные и сняты на высоком уровне. Российская публика сможет оценить их по достоинству, – сообщил господин Александр Бен Цви.

В рамках соглашения Россия и Израиль станут не только выпускать совместные картины, но и представлять их на международных кинофестивалях. Подписанное соглашение позволит сторонам обмениваться опытом и создавать совместные проекты в сфере кино. Кроме этого, оно поможет расширить прокатные возможности фильмов российско-израильского производства, принесет дополнительные средства киноиндустрии как России, так и Израиля.

Опыт сотрудничества в сфере кино страны имеют уже сейчас. Израильские кинодеятели представляют свои картины в рамках Московского международного кинофестиваля. Кроме этого, с 7 сентября по 14 октября в пяти городах России состоится 20-й фестиваль израильского кино. Также планируется участие израильской стороны в Международном студенческом кинофестивале ВГИК, который пройдет осенью.