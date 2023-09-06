В спортшколе Тюмени «Олимпиец» бывших сотрудников оставили без выплат при сокращении

Фото: Спортивная школа «Олимпиец».

Прошедшей весной в Тюмени путем присоединения реорганизовали спортивную школу «Олимпиец». Во время преобразований сразу несколько сотрудников остались без работы. Им обещали, что они попадут под сокращение со всеми полагающимися выплатами, но при расчете полученная сумма оказалась явно меньше полагающихся по закону нескольких окладов, пишет tmn.aif.ru.

Процедура реорганизации «Олимпийца» шла три месяца и завершилась лишь в августе. Теперь учреждение допобразования является частью спортивной школы № 1. Всем сотрудникам еще в апреле пообещали: переживать не стоит – рабочие места вам оставят, просто переселят в здание школы № 1. Но не только без работы остались экс-сотрудники «Олимпийца». Выплату, положенную при сокращении, они так и не увидели

– Мы думали, что продолжим работать, но 15 августа к нам пришло руководство спортивной школы № 1 и попросило освободить помещение. Тогда же забрали все документы без всякой описи. Ничего не дали сделать – собирались буквально при них, чуть личные вещи не оставили. Через день мы приходим к новым работодателям, а нам с порога говорят: «Для вас рабочих мест нет». Сунули нам приказ о неустойке по вине прежнего работодателя и уведомление о сокращении, – пояснила экс-сотрудница Екатерина.

Без работы остались восемь сотрудников. Женщина отмечает, что двое из них – люди предпенсионного возраста, и увольнять их никто не имел права.

Ситуацией заинтересовались региональная прокуратура и трудовая инспекция.