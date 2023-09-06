ФСБ пресекла контрабанду краснокнижной рыбы в Тюменской области

Фото: пресс-служба УФСБ Тюменской области.

Сотрудники ФСБ пресекли незаконную добычу и оборот немаркированной рыбы особо ценных пород, занесенных в Красную книгу. Операция проходила совместно с СОБР «Сова». Силовики накрыли деятельность лидера организованной преступной группы – жительницы Тобольского района и ее сообщников.

Фото: пресс-служба УФСБ Тюменской области.

Следователи завели уголовное дело по ч. 3 ст. 171.1 и ч. 3 ст. 258.1УК РФ «Производство, приобретение, хранение и сбыт продовольственных товаров без маркировки, а также незаконная добыча и оборот особо ценных водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу РФ, совершенные группой лиц по предварительному сговору».

– Обвиняемая, действуя умышленно, организовала регулярный вылов на р. Иртыш краснокнижной рыбы. Незаконный промысел осуществляли нанятые ею рыбаки, которые привозили рыбу на территорию ее частного домовладения, где сортировали по видам, расфасовывали и замораживали в морозильных камерах с целью дальнейшей реализации, – сообщили в пресс-службе УФСБ по Тюменской области.

В ходе оперативных мероприятий участники преступной группы задержаны при сортировке свежевыловленной рыбы. Немаркированная рыбная продукция в количестве 139 осетров общим весом более 126 кг, более 470 кг стерляди и более 20 кг нельмы изьята из незаконного оборота.