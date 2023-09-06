Особняк представительства Югры в Тюмени выставлен на продажу за 34 млн рублей

Фото: «ГИС Торги» / torgi.gov.

Власти Югры выставили на продажу здание своего представительства в Тюмени. Огромный особняк с земельным участком продают в областном центре за 34,3 миллиона рублей, указано в объявлении.

В рамках приватизации в Тюмени выставили на торги здание площадью свыше 370 квадратных метров. Объект расположен по адресу: ул. Комсомольская, д. 37. Ранее там находилась представительство югорских властей в Тюменской области.

Согласно опубликованной документации, в особняке, помимо офисных помещений, есть сауна, спортивный зал, душевая, обеденный зал, кухня. В одном лоте со зданием на торги выставлены коммуникации, расположенные на земельных участках рядом.

Задаток для участия в аукционе составляет 10% от начальной стоимости. Торги пройдут 13 октября 2023 года, а заявки принимаются до 5 октября.