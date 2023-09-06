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НовостиОбщество6 сентября 2023 6:11

Гигантский боровик, который не обхватить одной рукой: тюменцы нашли огромные грибы на уникальной полянке

Житель Тюмени нашел огромные грибы на уникальной полянке
Серафима Краснова
Житель Тюмени нашел огромные грибы на уникальной полянке.

Житель Тюмени нашел огромные грибы на уникальной полянке.

Фото: Евгения Суворова

Тюменский грибник похвастался уникальной находкой, которую он обнаружил в Заводоуковском районе. Сергей Покровский на поляне у поселка Кордон нашел гигантский гриб. Добыча любителя тихой охоты не уступает в размерах 10-литровому ведру. По словам тюменца, вес боровика превысил три килограмма, пишет «Мегатюмень».

– Точный вес не помню, но три с лишним точно было. Гриб оказался на удивление чистым. Мы его разрезали пополам и не увидели ни одного червячка, – рассказал Сергей Покровский.

Еще одного гиганта, только весом два килограмма, нашел грибник неподалеку. К сожалению, урожай был испорченным. Впрочем, в лесу за Кордоном еще много достойных экземпляров. Тюменец заявил, что ему не жалко раскрыть координаты поляны.