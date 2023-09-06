Гигантский боровик, который не обхватить одной рукой: тюменцы нашли огромные грибы на уникальной полянке

Житель Тюмени нашел огромные грибы на уникальной полянке. Фото: Евгения Суворова

Тюменский грибник похвастался уникальной находкой, которую он обнаружил в Заводоуковском районе. Сергей Покровский на поляне у поселка Кордон нашел гигантский гриб. Добыча любителя тихой охоты не уступает в размерах 10-литровому ведру. По словам тюменца, вес боровика превысил три килограмма, пишет «Мегатюмень».

– Точный вес не помню, но три с лишним точно было. Гриб оказался на удивление чистым. Мы его разрезали пополам и не увидели ни одного червячка, – рассказал Сергей Покровский.

Еще одного гиганта, только весом два килограмма, нашел грибник неподалеку. К сожалению, урожай был испорченным. Впрочем, в лесу за Кордоном еще много достойных экземпляров. Тюменец заявил, что ему не жалко раскрыть координаты поляны.