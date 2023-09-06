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НовостиПроисшествия6 сентября 2023 5:57

В Тюменской области обнаружили мясо медведя, зараженное личинками

Карантин по трихинеллезу ввели в Тюменской области из-за обнаружения заразы в мясе медведя
Серафима Краснова
Фото: управление ветеринарии Тюменской области.

Фото: управление ветеринарии Тюменской области.

На территории Калининского сельского поселения Викуловского района ввели карантин. В мясе медведя, добытого в районе, нашли жизнеспособные личинки трихинелл.

– В связи с выявлением в доставленном образце мышц мяса медведя жизнеспособных личинок трихинелл по результатам проведения лабораторных исследований в ГАУ ТО «Тюменская областная ветеринарная лаборатория» с 5 сентября 2023 года установлены ограничительные мероприятия (карантин) по трихинеллезу животных на территории Калининского сельского поселения Викуловского района, – сообщает управление ветеринарии Тюменской области.

В ведомстве напоминают охотникам, что добычу в целях безопасности следует направлять на пробы на трихинеллез в подведомственные учреждения регионального управления ветеринарии. Есть неисследованное мясо не стоит.

Напомним, трихинеллез – острое лихорадочное заболевание, вызываемое паразитическими круглыми червями трихинеллами. Наиболее часто заболевание встречается у барсука, медведя, кабана, енотовидной собаки.