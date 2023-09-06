Чиновникам, отвечающим за сохранение лесов Тюмени, поднимут зарплаты на 6%

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

Жуткие пожары в 2023 году натолкнули власти на мысли о повышении окладов руководителям, заместителям и главным бухгалтерам учреждений, отвечающим за сохранение тюменских лесов. Проект документации был опубликован на официальном сайте департамента лесного комплекса региона. Повышение заработных плат коснется сотрудников учреждений «Тюменское управление лесами» и «Тюменской базы авиационной и наземной охраны лесов».

– Внести изменения в распоряжение об оплате труда. «Тюменское управление лесами»: размер должностного оклада директора – 97 180 рублей, замдиректора, главного бухгалтера – 68 026 рублей, – указано в документации департамента.

Аналогичные оклады станет получать сотрудники «Тюменской базы авиационной и наземной охраны лесов». Кроме того, поскольку их зарплата складывается из стимулирующих выплат, конечный месячный доход специалистов превысит указанные суммы.

Отметим, руководителям учреждений уже повышали оклады в 2022 году. Тогда рост составил 6%.