В Тюменской области выпивший мужчина сломал пальцы своей возлюбленной

Конфликт произошел из-за того. что женщина хотела сходить за добавкой. Фото предоставлено Комсомольской правде.

Очередное застолье с горячительными напитками закончилось конфликтом и печальными последствиями. Корреспонденту «Комсомольская правда-Тюмень» в пресс-службе УМВД по Тюменской области рассказали, что в дежурную часть полиции села Ярково поступила информация, что к ним с переломами пальцев на руке и ноге доставлена 46-летняя жительница Тобольского района. В ходе разбирательств было установлено, что женщина приехала в село Ярково со своим любимым. В гостях они распивали спиртное, а когда оно закончилось, то возлюбленная решила сходить за добавкой. Вот только это не понравилось сожителю, он начал ее останавливать и на этом фоне у них произошла перепалка. Разъяренный мужчина вывихнул даме два пальца на руке, а потом пнул и сломал палец на ноге. Свою вину задержанный признал.

В ведомстве также добавили, что на ранее не судимого жителя Тобольского района заведено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». За такой проступок максимальное наказание три года. Сейчас же в отношении мужчины избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.