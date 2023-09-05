Дорожного мастера признали виновным в сходе вагонов с рельсов в Тюменской области

Фото: Центральное МСУТ СКР.

В Тюменской области завершено расследование уголовного дела по факту схода с рельсов грузового поезда. Проверка проводилась в отношении 42-летнего дорожного мастера. Действия обвиняемого квалифицированы следствием по ч. 1 ст. 263 УК РФ – нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба.

Следователями установлено, что 7 сентября предыдущего года при производстве маневровых работ на железнодорожных вблизи станции «Утяшево» Свердловской железной дороги, при подаче тепловозом группы из 41 вагона, груженных щебнем, допущен сход трех вагонов.

- Стоимость ремонта поврежденного имущества составила более миллиона рублей. Железнодорожный инцидент произошел в результате ненадлежащего выполнения обвиняемым своих должностных обязанностей. Он допустил нарушение технологического процесса и не выполнил необходимые технические действия, - заявили в пресс-службе Центрального следственного управления на транспорте.

Силовики провели комплекс следственных действий, собрана необходимая доказательная база и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Кроме того, в адрес ответственных подразделений железной дороги направлено представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений.