В тюменском поселке Демьянка 11-летнего мальчика покусала собака.
Фото: Татьяна Коркина
В тюменском поселке Демьянка 11-летнего мальчика покусала собака породы лайка. По иску прокуратуры с собственника пса взыскана моральная компенсация на сумму свыше 40 тысяч рублей.
Силовиками установлено, что в апреле 2023 года собака несколько раз укусила мальчика в область левой голени. Хозяин пса в момент трагедии бездействовал и допустил ее самостоятельный выход за пределы дома.
– Прокуратура района обратилась с исковым заявлением к собственнику собаки о взыскании в пользу несовершеннолетнего компенсации морального вреда в размере 40 тысяч рублей, – заявили в ведомстве.
Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Решение инстанции уже исполнено.