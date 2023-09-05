В тюменском поселке Демьянка 11-летнего мальчика покусала собака. Фото: Татьяна Коркина

В тюменском поселке Демьянка 11-летнего мальчика покусала собака породы лайка. По иску прокуратуры с собственника пса взыскана моральная компенсация на сумму свыше 40 тысяч рублей.

Силовиками установлено, что в апреле 2023 года собака несколько раз укусила мальчика в область левой голени. Хозяин пса в момент трагедии бездействовал и допустил ее самостоятельный выход за пределы дома.

– Прокуратура района обратилась с исковым заявлением к собственнику собаки о взыскании в пользу несовершеннолетнего компенсации морального вреда в размере 40 тысяч рублей, – заявили в ведомстве.

Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Решение инстанции уже исполнено.