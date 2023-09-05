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НовостиПроисшествия5 сентября 2023 12:16

Во дворе Тюмени автомобиль сбил ребенка на самокате

В Тюмени маленький мальчик пострадал в ДТП на Ямской
Серафима Краснова
Фото: ГИБДД Тюменской области.

Фото: ГИБДД Тюменской области.

В Тюмени пенсионер сбил ребенка на самокате. 7-летний мальчик в понедельник вечером, 4 сентября, катался на самокате на улице Ямской у дома № 75.

Предварительно силовиками установлено, что 76-летний водитель автомобиля «Ниссан» двигался по жилой зоне, но не уступил дорогу ребенку.

– Мальчик двигался на механическом самокате. В результате аварии ребенок получил травмы. Обстоятельства ДТП выясняются, – заявили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.

Инспекторы советуют водителям быть внимательнее на дороге и снижать скорость в жилых зонах до 5 километров в час.