Названа причина резкого похолодания в Тюменской области. Фото: Виктория Гаврик

С понедельника, 4 сентября 2023 года, тюменцы ощутили резкое и заметное изменение погодных условий в городе и области. Усилил ощущение, кроме резко обрушившегося на регион холода, непрекращающийся моросящий дождь. Причину резкого похолодания в Тюмени и области назвали в Обь-Иртышском УГМС.

По мнению синоптиков, циклонические вихри не хотят уступать свое место антициклональным процессам, стараясь удержаться над территорией как можно дольше. В ближайшие дни, 4 – 6 сентября, прогнозируется прохладная погода, дожди разной интенсивности и продолжительности. Преобладающая температура воздуха ночью +5…+10 градусов, днем +12…+17.

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

По данным метеорологов, в дальнейшем циклон потеряет силу и ослабит свое влияние. Количество облачности уменьшится, осадков станет меньше. Это будет способствовать не только ночному выхолаживанию, но и усилению прогрева воздуха днем.

Отметим, в среду, 6 сентября, в Тюменской области будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, ночью в отдельных районах туман. Ветер северо-западный, западный, ночью 3 – 8 м/с, днем 6 - 11 м/с. Температура ночью +3...+8 градусов, в приземном слое местами заморозки -0...-5, днем +12...+17 градусов.