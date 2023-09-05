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НовостиОбщество5 сентября 2023 9:13

В Тюмени за 5 млн рублей благоустроят сектор кладбища, где похоронены участники СВО

Губернатор Александр Моор посетил кладбище, вместе с коллегами он осмотрел территорию
Серафима Краснова
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

На Червишевском кладбище благоустроят сектор № 28, где упокоены участники специальной военной операции. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Тюменской области. Губернатор региона Александр Моор посетил кладбище, вместе с коллегами он осмотрел территорию. В планах властей – заасфальтировать дорожки и оборудовать входную группу.

– Здесь бойцы из разных подразделений, но всех объединяет одно: в трудный час они встали на защиту Родины с оружием в руках. Мы решили, что нужен памятный знак. Его проект на второй картинке. Дал необходимые поручения, – отметил Александр Моор.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Кроме того, в планах правительства сделать мемориал в Тюмени. Чуть позже губернатор соберется с участниками боевых действий и обсудит детали. В ходе встречи решится вопрос, каким будет кладбище. На благоустройство сектора власти потратят более 5,29 миллиона рублей.