В Тюмени пожилую мать участника СВО с инвалидностью переселяют в психбольницу.

В Тюмени пожилую мать участника СВО с инвалидностью переселяют в психбольницу. Ситуацией заинтересовались федеральные следователи. Главе Следкома России доложат об инциденте, связанном с возможным нарушением прав пожилой женщины-инвалида в Тюменской области.

– В СМИ получила распространение информация о том, что пожилую женщину-инвалида, мать участника СВО, обязали освободить квартиру в аварийном доме, предложив ей переехать в социальное учреждение, так как она не может получить жилье по социальному найму вне очереди и страдает хроническим заболеванием, – сообщили в информационном центре Следственного комитета России.

В рамках проверки сотрудники ведомства установят обстоятельства возможного нарушения прав пенсионерки. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СК России по Тюменской области доложить о ситуации и установленных фактах.