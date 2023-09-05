Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

В Тобольск приехала передвижная иммерсивная выставка «Поезд Победы». Состав из десяти тематических вагонов на перроне встретил мэр города Максим Афанасьев вместе с ветераном Великой Отечественной войны Августом Ишимцевым, а также студентом Артемом Мингалевым. Мальчик является участником проекта «Наставник».

– Когда есть возможность погрузиться в атмосферу, окунуться в историю, получить эмоциональный заряд, то тогда восприятие гораздо лучше и запоминается надолго. Наша задача в патриотической работе – не просто формально делать больше, а делать максимально интересно и доступно. Сейчас мы прорабатываем возможность зайти с постоянной экспозицией в проект «Эшелон Победы». Я думаю, что и с проектом «Поезд Победы» у нас тоже получится реализовать какие-то совместные планы, – пояснил Максим Афанасьев.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Жители Тобольска смогут посетить выставку, посвященную событиям Великой Отечественной войны, до 7 сентября 2023 года. Оценить экспозицию виртуально можно на сайте поездпобеды.рф.