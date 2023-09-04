В Тюмени до 10 октября 2023 года перекрыли дорогу из-за капитального ремонта

Фото: администрация Тюмени.

В Тюмени на месяц перекрыли дорогу из-за капитального ремонта. В связи с выполнением работ по ремонту автомобильных дорог в период с 4 сентября по 10 октября 2023 года будет прекращено движение транспортных средств по магистрали на улице Мельничной, от Тарской до Красных Зорь.

– Участников дорожного движения убедительно просим обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут, соблюдать правила дорожного движения РФ, – призывают в городской администрации.

Автомобилистам предлагают объехать перекрытую часть дороги по следующим улицам: Тарская, Александра Матросова и Холодильная.