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НовостиОбщество4 сентября 2023 13:31

В Тюмени до 10 октября 2023 года перекрыли дорогу из-за капитального ремонта

С 4 сентября прекращено движение транспортных средств по магистрали на Мельничной
Серафима Краснова
Фото: администрация Тюмени.

Фото: администрация Тюмени.

В Тюмени на месяц перекрыли дорогу из-за капитального ремонта. В связи с выполнением работ по ремонту автомобильных дорог в период с 4 сентября по 10 октября 2023 года будет прекращено движение транспортных средств по магистрали на улице Мельничной, от Тарской до Красных Зорь.

– Участников дорожного движения убедительно просим обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут, соблюдать правила дорожного движения РФ, – призывают в городской администрации.

Автомобилистам предлагают объехать перекрытую часть дороги по следующим улицам: Тарская, Александра Матросова и Холодильная.