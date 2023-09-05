Названа дата мощного потепления в Тюмени и области. Фото: Виктория Гаврик

Теплая погода в сентябре 2023 года еще вернется в Тюменскую область. В частности, мощное потепление ожидается 14 сентября 2023 года. Согласно актуальному на момент публикации прогнозу, день будет по-летнему теплым: дневная температура в Тюмени в эти даты составит около +20 градусов, по региону ожидается около +19… +23 градусов.

Похожая погода ожидается и на следующий день, 15 сентября. Впрочем, повышения температуры тюменцы могут ждать уже в ближайшие выходные, 9 и 10 сентября – в эти дни синоптики предвещают в Тюмени около +20 градусов, в районе +18… +20 градусов – по региону.

При этом если в 9 сентября осадков практически не ожидается, то 10 сентября с юго-запада придут дожди, а ночью на 11 сентября дождь ожидается в Тюмени и на большой территории области.

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

Отметим, во вторник, 5 сентября 2023 года в регионе будет облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, ветер северный, северо-западный 5-10 м/с, температура +5...+10, днем местами кратковременный дождь, ветер северо-западный 7-12 м/с, температура +12...+17.