Фото: комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.

В Тюмени на улице Ленина нашли археологический объект культурного наследия. Объект располагается в районе улиц Перекопской – Ленина – Красина. Им стал «Культурный слой города (ранняя застройка)» – следы старинных домов 16 – 19 веков.

– Чтобы обеспечить сохранность объекта, утверждены границы его территории и определен особый режим использования земельного участка, – сообщили в комитете по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.

Добавим, что для обеспечения сохранности объекта утверждены границы его территории, определен особый режим использования земельного участка.