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НовостиЗвезды4 сентября 2023 13:02

В Тюмени на улице Ленина нашли археологический объект культурного наследия

Для обеспечения сохранности объекта утверждены границы его территории
Серафима Краснова
Фото: комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.

Фото: комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.

В Тюмени на улице Ленина нашли археологический объект культурного наследия. Объект располагается в районе улиц Перекопской – Ленина – Красина. Им стал «Культурный слой города (ранняя застройка)» – следы старинных домов 16 – 19 веков.

– Чтобы обеспечить сохранность объекта, утверждены границы его территории и определен особый режим использования земельного участка, – сообщили в комитете по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.

Добавим, что для обеспечения сохранности объекта утверждены границы его территории, определен особый режим использования земельного участка.