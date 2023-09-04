Тюменца, обвиняемого в поджоге магазина, отправили под домашний арест до 24 октября

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

В Тюмени обвиняемый в поджоге местного магазина был отправлен под домашний арест. Центральный суд накануне избрал меру пресечения Дмитрию С. По версии следствия, 17 июня Дмитрий обратился к знакомому с предложением найти для него исполнителя преступления за денежное вознаграждение.

Соучастники 25 июня организовали преступную схему: они пришли к зданию Shopmarki, разбили камнями окно магазина и в образовавшееся отверстие бросили внутрь подожженные бутылки с бензином.

– Убедившись, что началось воспламенение помещения, они скрылись с места преступления на такси. 26 июня 2023 года Дмитрий, как и обещал, передал Ивану и Берсу деньги в счет вознаграждения за совершенный поджог в размере 80 тысяч рублей, которые последние поделили между собой, – сообщили в пресс-службе судов.

Организатор преступления на заседании вину не признал, всё отрицал. Суд отправил обвиняемого под домашний арест до 24 октября 2023 года. Его подельники будут находиться дома до 20 октября.