В Вагайском районе 36 миллионов рублей потратят на шесть инвестпроектов в сфере АПК Фото: Татьяна Коркина

Ровно 36 миллионов рублей составляет объем инвестиций, которые потратят на шесть инвестпроектов в сфере АПК, пищевой промышленности, сервисных и социально-бытовых услуг в Викуловском районе. Как сообщили в районной администрации, будет создано 15 рабочих мест.

Так, например, в Коточиговском сельском поселении в 2022 году инвестор ЗАО «Племзавод – Юбилейный» построил и ввел эксплуатацию пункт обслуживания обработки и хранения сельхозпродукции. По данным «Тюменской линии», было создано 18 рабочих мест и вложено 170 млн рублей.

У Вагайского района прекрасный инвестиционный потенциал. Здесь есть свободные земельные участки сельхозназначения, водные биоресурсы и инвестиционные площадки.