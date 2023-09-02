Тюменцы могут поделиться лишними яблоками с дачи с животными зоопарка и бездомными Фото: Татьяна Коркина

Тюменцев, у которых на даче выросло бесчисленное количество яблок и кабачков на дачах, просят передать излишки урожая для подопечных центра помощи «Милосердие». Сейчас здесь находятся около 160 человек, у многих из которых есть серьезные проблемы со здоровьем. Потому центр принимает овощи, фрукты и другие осенние дары.

По словам заместителя директора по социальной работе ЦРСП Тюменской области «Милосердие» Ольги Трепетен, таким дарам благодарны подопечные центра.

- Если граждане могут пойти и купить те же яблоки или кабачки в магазине, то у многих из этих людей такой возможности нет, так как нет документов и пенсии. А витамины очень нужны, – цитирует Ольгу «Тюменская область сегодня».

Принести излишки урожая можно с 08.00 до 20.00 по адресу: ул. Коммунистическая, 70. Телефон администрации: 62-65-65.

Кроме того, овощи и фрукты принимает и Тюменский зоопарк. Животные ждут от вас яблоки, груши, картошку, морковку, кабачки, свеклы, тыкву, капусту, помидоры, огурцы и многое другое. Вас ждут по адресу: 27 км Ялуторовского тракта с 10 до 18 часов.