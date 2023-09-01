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НовостиПолитика1 сентября 2023 13:21

В Тюмени 5 сентября пройдет встреча индийских туроператоров с региональными властями

Иностранным специалистам презентуют туристический потенциал региона
Серафима Краснова
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

В Тюмени 5 сентября пройдет встреча индийских туроператоров с региональными властями. Иностранным специалистам презентуют туристический потенциал региона.

– С 29 августа по 6 сентября представители 30 туристических операторов из Индии посещают достопримечательности Москвы и Тюменской области в рамках нового межрегионального проекта «Русские каникулы. Из столицы России в столицу Сибири». Его разработали комитет туризма Москвы, правительство Тюменской области, федеральные и региональные туроператоры, – сообщили в правительстве Тюменской области.

Презентация туристического потенциала и проекта начнется 5 сентября в 9:30 в отеле «Ремезов» в конференц-зале «Иртыш». Перед иностранцами выступят заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев, директор департамента потребительского рынка и туризма Мария Трофимова, главный специалист дирекции по региональному взаимодействию проектного офиса по развитию туризма и гостеприимства Москвы Яна Науменко.